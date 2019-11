Wettbewerb : Förderpreise für Hermeskeiler Nachwuchswissenschaftler

Die Hermeskeiler Gymnasiasten (von links) Elias Gillen und Matthias Elwert beschäftigen sich mit einem mathematischen Färbungsproblem, Jonas Hüther und Louis Naumann simulieren ein Räuber-Beute-Modell. Foto: Gymnasium Hermeskeil

Mainz/Hermeskeil Zwei Ideen für Projekte, die zurzeit in der „Jugend forscht“-AG am Gymnasium Hermeskeil entstehen, wurden von den Sparkassen in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Besondere Experimente unterstützen, neue Jungforscher gewinnen und mit interessanten Projekten die Öffentlichkeit erreichen – das sind die Ziele des neu geschaffenen Förderengagements „anschub“ der Sparkassen in Rheinland-Pfalz. Hierzu werden jährlich 4000 Euro an Fördermitteln vergeben. Die durch die Förderung ermöglichten Projekte werden bei den Regionalwettbewerben von Jugend forscht/Schüler experimentieren im Folgejahr präsentiert.

Die Erstausschreibung des Förderengagements erzielte viele Einreichungen. Von einer Fachjury wurden zwölf Projekte zur Unterstützung ausgewählt.

Zwei Projektideen der „Jugend forscht“-AG am Gymnasium Hermeskeil wurden mit dem Förderpreis ausgezeichnet. Die Preise sind mit jeweils 300 Euro dotiert. Elias Gillen und Matthias Elwert beschäftigen sich mit einem mathematischen Färbungsproblem. Dazu haben die beiden Nachwuchswissenschaftler eine Simulation geschrieben und wollen ihre Beobachtungen noch beweisen. Jonas Hüther und Louis Naumann simulieren ein Räuber-Beute-Modell. Die beiden Nachwuchsinformatiker wollen ein Modell entwickeln, das durch Verwendung eines Zufallsmechanismus realitätsnäher ist als die bisherigen Modelle. Die Sparkassen in Rheinland-Pfalz fördern in der aktuellen Wettbewerbsrunde von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb Projektideen mit einem besonderen Förderbedarf oder mit einem herausragenden Engagement. Die beiden Projekte wurden von einer Fachjury ausgewählt.

Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Arbeiten bis zum Wettbewerb fertig werden. Die aktuelle Wettbewerbsrunde von „Jugend forscht“ steht unter dem Motto „Schaffst du!“. Damit ermuntert „Jugend forscht“ Kinder und Jugendliche, sich der Herausforderung zu stellen, selbst ein Forschungsprojekt zu erarbeiten und so auch Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.

Anmeldeschluss für die Arbeiten ist der 30. November. Die Regionalwettbewerbe finden im Februar 2020 statt. Informationen zum Wettbewerb unter: www.jugend-forscht.de.

In der Region freuen sich folgende Schulen über eine Förderung:

Stefan-Andres-Gymnasium Schweich: 400 Euro Förderbetrag

Die Schüler interessiert das Phänomen vereister LED-Scheinwerfer, etwa bei Zügen.

Gymnasium Hermeskeil: 300 Euro Förderbetrag; die Schüler wollen ein mathematisches Modell entwickeln, was Räuber-Beute-Verhältnisse abbildet und dabei etwa Umwelteinflüsse realitätsnäher als bisherige Modelle berücksichtigt.

Gymnasium Hermeskeil: 300 Euro Förderbetrag; die Schüler beschäftigt der Farbenwechsel bei Chamäleons, wenn sie sich begegnen.