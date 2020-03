Folgen von Sturm und Borkenkäfer : Zerfer Wald ist vorerst keine verlässliche Geldquelle mehr

Info

Die Gemeinde Zerf will ein Haus in der Straße Am Marktplatz möglichst bald abreißen lassen. Es sei so marode, dass akute Unfallgefahr bestehe, sagte Ortsbürgermeister Rainer Hansen im Gemeinderat. Der Abriss des Gebäudes, das die Gemeinde gekauft habe, sei ohnehin im Rahmen der Neugestaltung des Marktplatzes geplant. Eine Förderung für das Projekt sei aber noch nicht bewilligt. Damit die Arbeiten „förderunschädlich“ seien, werde die Gemeinde einen vorzeitigen Abriss beim Kreis beantragen, sagte Hansen.

Ratsmitglied Michael Finkler regte an, in einer der nächsten Sitzungen über eine mögliche Dorfmoderation in Zerf zu beraten. Es stünden viele Veränderungen im Ort bevor, an denen man die Bürger mit Unterstützung eines externen Beraters beteiligen sollte, sagte Finkler. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Verwaltung soll die voraussichtlichen Kosten und die Höhe einer möglichen Landesförderung abklären.

In Oberzerf soll neben der Kreisstraße (Ortsdurchfahrt) auch die Kapellenstraße für etwa 180 000 Euro ausgebaut werden. Unklarheit bestand im Gemeinderat darüber, wie die Kosten des Gesamtprojekts zwischen Ortsgemeinde, Kreis und Anliegern aufgeteilt werden. Deshalb wurde ein Beschluss über die Ausbauplanung der Kapellenstraße vertagt, bis die beitragsrechtlichen Fragen geklärt sind.