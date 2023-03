Trassem Fischer Marc fischt frische Fische

Das idyllische Seitental der Saar ist seit 1973 die Heimat des 52-jährigen Marc Rosengarten, sein Vater hatte damals den Hof übernommen. Die Fischerei und Zucht haben in der Familie, die aus Ostdeutschland stammt, eine 300-jährige Tradition. Sein Cousin liefert beispielsweise die befruchteten Eier der Forellen und Saiblinge, die Marc dann in Gitterboxen, Hälterbecken und großen Teichanlagen bis zur Schlachtreife hochpäppelt. Während ihres ungefähr drei- bis sechsjährigen Lebens haben es die empfindlichen Salmoniden aber gut. Und das schmeckt man: Festes Fleisch durch ständige Bewegung mit viel Platz in den mit Sauerstoff belüfteten 30 Teichen und einem Fließkanal sorgen für ein Wohlfühlklima bei den anspruchsvollen, wechselwarmen Tieren. So braucht der zertifizierte Fisch-Sachverständige und Fischwirtschaftsmeister Rosengarten auch keine Antibiotika gegen Krankheiten einzusetzen, Hygiene wird in den sensiblen Bereichen sowieso ganz großgeschrieben.