Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ mit Sitz in Trier bietet im Mehrgenerationenhaus (MGH) Johanneshaus einen Workshop-Tag zum Thema Wasser am Freitag, 10. Mai, an. Normalerweise organisiert „das Haus der kleinen Forscher“ diese Fortbildungsmodul nur für Erzieher und Lehrer.