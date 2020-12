Kommunalpolitik : Forst und Straßen sind Thema im Reinsfelder Rat

Luftaufnahme von Reinsfeld. Foto: Volksfreund Druckerei/Portaflug

Reinsfeld (red) Die geplanten Einnahmen und Ausgaben im Reinsfelder Gemeindewald beschäftigen am Mittwoch, 9. Dezember, den Gemeinderat. Das Gremium tagt ab 19 Uhr in der Kulturhalle in Reinsfeld. Dort geht es außerdem um die jüngsten gesetzlichen Änderungen bei der Erhebung von Anliegerbeiträgen für den Straßenausbau.