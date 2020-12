Forstamt Saarburg : „Der Wald braucht Dich!“

Saarburg/Konz/Hermeskeil Das Forstamt Saarburg macht auf die Mitmachinitiative „MeinWaldKlima“ aufmerksam. Darüber hinaus fordert es generell zum Einsparen von Kohlendioxid auf. Denn dem Wald geht es nicht gut.

Der Wald ist wichtig – aus vielerlei Gründen. Im Wald können Menschen auftanken und regenerieren. Der Wald spendet Sauerstoff. Er reinigt das Trinkwasser und gibt der Artenvielfalt eine Heimat. Er liefert nachhaltig Holz, schafft Arbeitsplätze und schützt das Klima. Doch der Wald ist in Not. Denn die Klimakrise hat auch ihn voll erwischt. „Der Wald braucht uns – mehr denn je“, stellen Förster wie der Saarburger Dietmar Schwarz fest und rufen die Menschen auf, im Rahmen der Mitmachaktion „MeinWaldklima“ und darüber etwas für den Wald zu tun.

Schwarz: „Rund 150 000 Bäume sind im Forstamt Saarburg alleine in diesem Jahr in Folge von Hitzewellen, Dürre, Stürmen und Schädlingsbefall schon abgestorben. Landesweit waren es in den vergangenen drei Extremjahren bereits über zehn Millionen.“ Im Forstamt Saarburg seien bislang zu 99 Prozent abgestorbene Fichten gefällt worden. Laubbäume, die ebenfalls zunehmend unter dem Klimawandel litten, würden nun folgen. Es sei noch nicht abschätzbar, wie viele betroffen seien. Von den Arten her sei in erster Linie die Buche betroffen, aber auch Eichen, Eschen und Ahorn.