Kommunalpolitik : Kita im Wincheringer und Haushalt im Waldweiler Rat

Wincheringen / Der Ortsgemeinderat Wincheringen diskutiert am Donnerstag, 25. März, 19.30 Uhr, unter anderem über die Vorgehensweise bei der Sanierung der Kindertagesstätte in der Burgstraße in Wincheringen.