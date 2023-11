Bislang keine offizielle Bestätigung Aufregung im Hochwald: Hat eine Wildkamera erstmals einen Wolf in Neuhütten fotografiert?

Neuhütten/Thalfang · An der Skipiste am Dollberg in Neuhütten hat eine Wildkamera Donnerstagnacht Fotos gemacht, die für Aufsehen sorgen: Das darauf abgebildete Tier könnte ein Wolf sein. Noch ist das von offizieller Seite nicht bestätigt. Allerdings häufen sich seit Monaten die eindeutigen Wolfsnachweise in der Nationalparkregion.

03.11.2023, 16:59 Uhr

Ein Wolf (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Von Florian Blaes und Christa Weber

Für den Neuhüttener Ortsbürgermeister Peter Koltes „war es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir hier in unserem Bereich den ersten Wolf sichten“. Und tatsächlich sieht es so aus, als sei in der Nacht auf Donnerstag in dem Hochwaldort erstmals ein Wolf fotografiert worden.