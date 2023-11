Gefördertes Projekt Fotos verschönern Leerstände in Saarburg

Leer stehende Geschäfte sind in der Regel nicht schön anzusehen. Aber vermutlich gibt es keine Stadt, in der Bewohnern und Besuchern dieser Anblick erspart bleibt. In Saarburg ist die Zahl der Leerstände in der Innenstadt derzeit überschaubar. Sie liegt bei ganzen vier – auch wenn diese Zahl laut Sandra Gehlen von der Stadtverwaltung häufig in den touristenärmeren Monaten von November bis März steigt. Da gab es schon ganz andere Zeiten. Anfang 2020 zählte der Pressesprecher des Gewerbeverbands 18 Leerstände in der Innenstadt.