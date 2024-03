Zwei Monate vor Wahl Bäumchen-wechsel-dich im Kreistag Trier-Saarburg – mit ungewollten Folgen

So wechselfreudig sind die Kommunalpolitiker im Kreis Trier-Saarburg in der Vergangenheit wohl selten gewesen. Der mit sieben Fraktionen bunteste Kreistag aller Zeiten muss nach 2020, 2021 und 2022 in seiner nächsten Sitzung am Montag, 18. März, seine Ausschüsse zum vierten Mal in seiner fünfjährigen Legislaturperiode neu besetzen.