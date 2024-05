Chance für die Kirchengemeinde? Franziskaner haben ihr ehemaliges Kloster in Hermeskeil verkauft

Der Abschied fiel vielen Hermeskeilern schwer, als im März vorigen Jahres die beiden Ordensschwestern das Klösterchen verließen. Damit endete nicht nur die sechsjährige Nutzung des Areals als spirituelles Zentrum eines interfranziskanischen Projekts (siehe Hintergrund). Es endete eine Ära von mehr als 100 Jahren franziskanischer Präsenz in Hermeskeil. Der Franziskanerorden kündigte zudem an, sich endgültig von dem Kloster und dem umliegenden Grundstück trennen zu wollen und aktiv in Verkaufsgespräche einzusteigen. Die künftige Nutzung war ungewiss.