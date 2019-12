Literatur : Frau Holle, Hänsel und Gretel: Vorleseherbst gut besucht

Saarburg Der Vorleseherbst der Erlebnisbücherei Saarburg war laut den Veranstaltern ein voller Erfolg. An den Vorlesenachmittagen wurde es im Vorleseraum ganz schön eng. Auch am Bundeweiten Vorlesetag war volles Haus beim „Bewegungs-Durcheinander-Mitmachmärchen“.

Es gab eine Rallye zum Thema Märchen mit vielen verschiedenen Aktionen. Gemeinsam lösten die Teilnehmer Bilder- und Wörterrätsel, Frau Holle ließ es schneien und der Froschkönig musste in seinen Brunnen springen. Hänsel markierte einen Weg aus Kieselsteinen und die Kinder halfen Aschenputtel Linsen und Erbsen zu sortieren. Außerdem halfen alle mit, das Hexenhaus von Hänsel und Gretel mit selbst gestalteten Lebkuchenstücken zu schmücken und den Backofen mit Holz zu füllen. So kam es, dass Eltern und Großeltern ein bisschen länger warten mussten, denn die Kinder waren mit so viel Eifer dabei, dass sie kein Ende fanden.

Da die Vorlesetage so gut besucht waren, bietet die Bücherei in der Adventszeit weitere Vorlesestunden an. Außerdem gibt es in der Bücherei eine große Weihnachtsausstellung mit vielen Büchern zum Vorlesen, Basteln, Selberlesen, Kochen und Backen.