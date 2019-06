Feier in der Kulturgießerei Saarburg : „Frau Ministerin, sind Sie ein Fan von Putin?“

Feier in der Kulturgießerei Saarburg

Saarburg Anne Spiegel kommt zur zentralen Feier „15 Jahre Lokale Bündnisse für Familie in Rheinland-Pfalz“ in die Kulturgießerei Saarburg und beantwortet auch Fragen von Kindern.

Die Entscheidung, 15 Jahre lokale Bündnisse für Familien in Saarburg zu feiern, fiel der zuständigen Ministerin, Anne Spiegel, nicht schwer: „Wir haben einen außergewöhnlichen Ort gesucht, wo das Bündnis besonders aktiv ist.“ Da kam die Kulturgießerei in Frage, obwohl dieses lokale Bündnis im vergangenen Jahr erst das zehnjährige Bestehen feierte.

Der zweite Vorsitzende des Bündnisses, Wolfgang Matthes, und Geschäftsführerin Anette Barth führten den hohen Besuch erst einmal durch das Glockengießerdenkmal. Danach wurde von Betreuungskindern der Grundschule St. Laurentius das Märchen vom Hasen und Igel in Kurzfassung aufgeführt. Der Chor „Gießereiklänge“ forderte zum gemeinsamen Singen auf.

Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, Menschen aus anderen Ländern dabei zu integrieren und dabei die Potenziale von Bürgern, Vereinen, Gewerbe, Bildungseinrichtungen und Kommunalverwaltung zu nutzen – das leisten die mittlerweile 620 Bündnisse für Familien bundesweit. In Rheinland-Pfalz sind es 21. Alle werden von Berlin aus von einem Servicebüro betreut, das Marie Toloue leitet. Das Bündnis in Saarburg arbeitet mit 90 Kooperationspartnern zusammen.

In der Gießhalle waren Straßenschilder zu sehen, auf denen Orte und die Entfernung zu Saarburg angegeben sind. Sie werden demnächst im Stadtbild erscheinen. Das historische Gemäuer war mit Bildern von Kindern dekoriert, die Familie und Vielfalt darstellten.

Ministerin Anne Spiegel ist nicht nur für Familien, sondern auch für Jugend, Senioren und Integration zuständig, also alles, wofür das Lokale Bündnis arbeitet. „Der Begriff Familie ist im Laufe der Zeit immer vielfältiger geworden. Wir unterstützen jede Form davon“, machte die Landespolitikerin klar. Sie will sich besonders dafür einsetzen, die Armut vieler Kinder zu bekämpfen, auch auf Bundesebene. Intakte Familien seien auch ein Standortfaktor. Die 38-Jährige ist selbst vierfache Mutter.

So richtig interessant wurde die Feier jedoch, als Betreuungskinder der Grundschulen St. Laurentius und St. Marien Fragen an die Ministerin stellten, die sie vorher erarbeitet hatten. „Haben sie Kontakt zu Greta Thunberg?“, wurde die Grünen-Politikerin gefragt. „Nein, aber ich würde sie gerne einmal treffen“, war die Antwort. „Was tun sie gegen den Personalmangel in Krankenhäusern?“ Spiegel: „Wir schaffen mehr Studienplätze für künftige Ärzte“.