Kriminalität : Frau rastet in Supermarkt aus – Polizei fahndet nach ihr

Konz Die Polizei sucht nach einer Frau, die am Samstag im Kaufland in Konz an der Kasse um sich geschlagen haben soll. Bei der Aktion hatte sie laut Zeugen zwei Kleinkinder bei sich.

Die Polizei fahndet zurzeit nach einer etwa 30-jährigen Frau, die am Samstag gegen 16.30 Uhr im Konzer Kaufland ausgerastet ist. Ein Polizeisprecher in Trier beantwortet die Anfrage zu dem Vorfall folgendermaßen: „Den bisherigen Ermittlungen zu Folge kam es an der Kasse zu Streitigkeiten, die in einem körperlichen Angriff auf eine Kundin des Marktes mündeten.“ Eine weitere Frau, die die Beschuldigte auf ihr Verhalten angesprochen habe, sei ebenfalls von der Frau angegriffen worden. „Die Beschuldigte konnte vor Eintreffen der Polizei flüchten, so dass ihre Identität aktuell ermittelt wird“, sagt der Polizeisprecher. ERmittelt werde wegen des Verdachtes der Beleidigung, gefährlichen Körperverletzung und Körperverletzung.

Laut einem Augenzeugen, der den TV auf den Fall aufmerksam gemacht hat, handelte es sich um „einen Riesen-Tumult“. Die Frau habe nach allem getreten, was sich bewegt habe, sagt er. Die Frau habe während der Aktion in einem Zwillingskinderwagen zwei Kinder dabei gehabt. Angefangen habe der Vorfall, so habe er es gehört, sagt der Zeuge, als die Frau einer anderen Kundin mit dem Kinderwagen in die Fersen gefahren sei.

Die Polizei beschreibt die Beschuldigte folgendermaßen: dunkelhäutig, 1,65 bis 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und lange dunkle Haare, streng zum Zopf gebunden. Bekleidet sei sie mit einer khakifarbenen Jacke mit Aufnähern gewesen. Die Polizei bestätigt zudem, dass sie in einem Zwillingskinderwagen zwei Kinder bei sich gehabt habe, die etwas zweieinhalb bis drei Jahre alt seien. Die Frau soll nur englisch gesprochen haben.