Polizei : Frau in Hermeskeiler Drogeriemarkt bestohlen

Hermeskeil In einem Drogeriemarkt in Hermeskeil, „Am Dörrenbach“, kam es am Montag, 2. November, gegen 13.20 Uhr zu einem Taschendiebstahl.

Wie die Polizei mitteilt wurde dabei einer Frau der Geldbeutel entwendet. Die Täterin flüchtete anschließend über den Parkplatz und eine kleine Brücke zu einem wartenden Pkw. Dieser Pkw, in dem mindestens eine weitere Person wartete, entfernte sich dann sofort von dem Parkplatz in unbekannte Richtung.

Der Pkw wird als dunkelblauer bis schwarzer Kleinwagen, ähnlich einem VW Polo, beschrieben. Zur Täterin ist nur bekannt, dass sie etwa 165 Zentimeter groß gewesen sein soll.