Nach Fehlverhalten Ärger im Schwimmbad Hermeskeil: Wird jetzt alles besser?

Hermeskeil · Die Hallenbad-Saison startet bald. Auch in Hermeskeil. Im Freibad sorgten in diesem Sommer Gäste der Asylbewerberunterkunft für Aufsehen: Einige missachteten die Baderegeln. Sie sprangen mit Kleidung ins Wasser oder konnten nicht schwimmen. Müssen sich die Verantwortlichen in Zukunft noch Sorgen machen?

10.09.2023, 11:49 Uhr

Im Sommer sorgten im Freibad Hermeskeil einige Vorfälle mit Afa-Bewohnern für Aufsehen. Hat sich die Lage mittlerweile entspannt? Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Von Samuel Cartelli

Badegäste springen mit ihrer Kleidung ins Wasser oder gehen ins Schwimmerbecken, ohne schwimmen zu können. Was kurios klingt, kam vor etwas mehr als zwei Monaten häufiger im Freibad Hermeskeil vor. Vonseiten des Landes wurden daraufhin Maßnahmen ergriffen, damit Badbesucher auch im Hallenbad sorgenfrei schwimmen können. Die Saison startet schon bald, nachdem das Freibad am 11. September schließt.