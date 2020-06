Grevenmacher Die luxemburgische Kommune traut sich im Gegensatz zu vielen deutschen Nachbarstädten und -gemeinden: Unter Einhaltung vieler Auflagen, darf dort ab Mitte Juni wieder unter freiem Himmel geschwommen werden.

Mehrere Freibäder in der Region öffnen dieses Jahr gar nicht wie in Mertesdorf oder erst Anfang Juli wie in Hermeskeil. Andere Freibadbetreiber haben sich noch nicht entschieden, wann sie loslegen – das gilt beispielsweise für die Trierer Bäder. Die luxemburgische Gemeinde Grevenmacher hingegen hat nun angekündigt, dass ihr Bad ab Montag, 15. Juni, wieder geöffnet ist. Die Gemeinde hat dazu Verhaltensregeln auf ihrer Internetseite www.grevenmacher.lu und ein Erklärvideo auf ihrer Facebook-Seite (Ville de Grevenmacher) veröffentlicht. Unter anderem dürfen nur 450 Besucher gleichzeitig ins Bad und nur fünf gleichzeitig in eine Dusche. Jeder muss an der Kasse Namen und Adresse hinterlassen. Auf dem gesamten Badgelände gelten Einbahnstraßen-, Abstands- und Hygieneregelungen. Die Dauer des Schwimmbadbesuchs ist auf vier Stunden beschränkt. Im Becken dürfen sich die Besucher nur maximal zwei Stunden am Stück aufhalten. Im Becken sollen die Schwimmer zwei Meter Abstand voneinander halten.