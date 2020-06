Freizeit : Badesaison beginnt kommende Woche

Das Saarburg Bad soll am Montag öffnen. Foto: h_sab <h_sab@volksfreund.de>

Saarburg/Kell am See Ab Montag ist Schwimmen in Saarburg möglich, ab Donnerstag in Kell am See. Es gelten besondere Regeln.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Badbesucher sollen den Mindestabstand einhalten – auch im Wasser. Sie sollen sich möglichst im Einbahnstraßenverkehr durch das Bad bewegen. Dies sind zwei der Regeln, die in Bädern aufgrund der Corona-Pandemie gelten. Die ganzen Beschränkungen bedeuten für die Verwaltungen einiges an Aufwand. So teilt die Verwaltung in Saarburg-Kell denn auch mit, dass die Freibad-Saison in Saarburg voraussichtlich am Montag, 15. Juni, und in Kell am See am Donnerstag, 18. Juni beginnt. Der Öffnungstermin könne sich wegen der umfangreichen Vorbereitungsarbeiten allerdings um wenige Tage verschieben. Im Kreisblatt und auf der Internetseite der Veraltung (www.saarburg-kell.de) werde informiert.

Die Auflagen haben auch Auswirkungen auf die Besuchszeiten und den Kartenerwerb. Eine Übersicht:

Die Nutzungszeiten: Damit trotz Sicherheitsabständen möglichst viele Menschen die Chance erhalten, die Freibäder zu besuchen, wird es vorerst mehrere Nutzungszeiträume geben. Wenn ein Zeitfenster endet, müssen alle Besucher das Bad verlassen, damit die Freizeitstätte gereinigt werden kann. Nach der Reinigung dürfen die nächsten Gäste eintreten.

Die Nutzungszeiten im Freibad Saarburg: Montag bis Freitag 1.) 8 bis 11.15 Uhr 2.) 12 bis 15.15 Uhr 3.) 16 bis 19.30 Uhr; am Wochenende 1.) 9 bis 13.30 Uhr 2.) 14.15 bis 18.45 Uhr.

Die Zeiten im Freibad Kell am See: Montag bis Sonntag 1.) 12 bis 15.15 Uhr 2.) 15.45 bis 19 Uhr

Die Eintrittskarten: Karten können vor dem Besuch im Freibad unter Angabe der persönlichen Kontaktdaten online erworben werden. Wie das geht, wird in Kürze auf der Homepage der Verbandsgemeinde (VG) unter Freizeit & Kultur/Freizeitbäder erklärt. Die VG arbeitet derzeit daran, ein eigenes Ticketsystem einzurichten, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer keinen Internetzugang hat, solle möglichst Familienmitglieder oder Freunde um Unterstützung bei der Online-Buchung bitten. Eine Buchung gegen Barzahlung kann bei der Tourist-Info in Kell und in eingeschränkter Form an der Badkasse in Saarburg vorgenommen werden. Die Preise liegen in dieser Saison bei drei Euro ab vier Jahren und fünfEuro ab 18 Jahren. Für Kinder unter vier Jahren ist der Besuch kostenlos. Dauerkarten verlieren aufgrund der Nutzerbeschränkungen ihre Gültigkeit. Zur Erstattung des Preises können sich Dauerkarten-Inhaber an die Verwaltung wenden unter Telefon 06581/81-243 und -247 oder per E-Mail an schulen@saarburg-kell.de .

Betriebseinschränkungen: Damit die Schutzmaßnahmen gewährleistet werden können, ist die Nutzung der Bäder nicht in vollem Umfang möglich. Attraktionen wie Rutschen oder Sprunganlagen müssen vorerst gesperrt bleiben. Im Freibad in Kell am See steht lediglich das Schwimmerbecken zur Verfügung. Duschen und Umkleideräume sind geschlossen, der Kioskbetrieb ist eingeschränkt. Es können lediglich Wertfächer und keine Spinde zur Aufbewahrung von Gegenständen genutzt werden.