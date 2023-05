Bald kann es losgehen mit dem Badespaß Freibäder in Saarburg und Kell öffnen ihre Türen

Saarburg/Kell · (red) Die Freibadsaison in Saarburg startet – so das Wetter mitspielt - am Samstag, 27. Mai, pünktlich zum Start der Pfingstferien. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell mitteilt, ist das Freibad Saarburg ab dann montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr.

22.05.2023, 17:39 Uhr

Foto: dpa/Julian Stratenschulte