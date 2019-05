Freizeit : Freibäder öffnen am Wochenende in Saarburg und Kell

Saarburg/Kell Die Freibadsaison in der Stadt Saarburg startet am Samstag, 25. Mai. Das Freibad ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr.

Ab sofort können Besucher Saisonkarten und Zehnerkarten an der Kasse erwerben. An Christi Himmelfahrt – Donnerstag, 30. Mai – sind beide Saarburger Bäder geöffnet. Das Hallenbad und die Sauna können an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr besucht werden, das Freibad von 9 bis 19 Uhr.