Landtagswahl 2021 : Freie Wähler nominieren Detlef Müller-Greis

Konz Die Mitgliederversammlung der Landesvereinigung Freie Wähler Rheinland-Pfalz hat einstimmig den Könener Ortsvorsteher Detlef Müller-Greis zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 26 Konz/Saarburg der Landtagswahl am 14. März 2021 nominiert.

In Anwesenheit des Spitzenkandidaten Joachim Streit hatte Müller-Greis zuvor der Versammlung seine Ziele für die Politik des Landes genannt: „Zum einen müssen wir die Kommunen deutlich besser finanziell ausstatten. Von den 20 am höchsten verschuldeten Kommunen in Deutschland kommen der Spitzenreiter und zehn weitere aus Rheinland-Pfalz. Kein Wunder, dass die Kommunen vor dem Verfassungsgericht klagen.“

Als promovierter Biologe hat Müller-Greis auch ein besonderes Augenmerk auf den Umwelt- und Naturschutz. „Wir haben in Könen alleine in diesem Jahr mehr als 200 Bäume und größere Sträucher gepflanzt. Bis Ende 2024 sollen weitere 800 folgen. Wenn wir das in ganz Rheinland-Pfalz umsetzen, hat jede einzelne Gemeinde einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet, der dann in der Summe mehr bewirkt als so manches große Vorhaben, das letztlich an den Kosten, an Ideologien oder schlicht an der Machbarkeit scheitert.“