Konz/Wasserliesch Die Durststrecke am Roscheider Hof ist bald vorüber: Das Konzer Museum hat in der nächsten Freiluftsaison wieder eine eigene Gastronomie. Der Pächter kommt aus einem Nachbarort.

Der Arbeitsweg des Paares ist nicht weit. Der 53-jährige gelernte Koch und seine 47-jährige Frau wohnen in Roscheid. Und sie haben große Erfahrung in der Gastronomie. Seit zwölf Jahren betreiben die Kiefers die Albachmühle in Wasserliesch, ein Ausflugsrestaurant in einem Tal am Rand des Obermoseldorfes. Schon vor der Albachmühle hat Peter Kiefer in großen Restaurants gearbeitet: 1980 habe er in der Kiste (heutige Kartoffelkiste) in Trier angefangen. Später sei er Koch bei der Bundeswehr, im Hotel Koch Schild in Irrel sowie im Eurener Hof in Trier gewesen. Außerdem habe er einen Catering-Betrieb geleitet, bevor er 2007 die Albachmühle übernommen habe, erzählt Kiefer. Dort höre er nun auf und starte etwas Neues.