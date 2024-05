100 Jahre voller Einsatz Angefangen hat es mit zwei Handspritzen – Freiwillige Feuerwehr Oberemmel feiert Jubiläum

Bis zum Jahr 1924 gab es in Oberemmel wie in so vielen Orten eine sogenannte Pflichtwehr, der alle Männer im Ort zwischen 20 und 60 Jahren angehören mussten. Dann wurde von einigen Männern die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Geräte und Ausrüstungsgegenstände wurden von der bisherigen Pflichtwehr übernommen. Dazu gehörten unter anderem zwei Handspritzen, von denen eine noch mittels Eimer und einer zusätzlichen Pumpe mit Wasser gefüllt werden musste.