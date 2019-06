Tierretter an der Saar : Wehrleute retten Enten von Wassertreppe

Tierretter an der Saar

Kanzem Geschrei und Geschnatter als Dank: Die Kanzemer Feuerwehr hat eine Entenfamilie zusammengeführt, nachdem die Küken in eine missliche Lage geraten waren.

Gleich acht kleine Enten hat die freiwillige Feuerwehr aus Kanzem am Mittwochabend um 19 Uhr gerettet. Wie die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Konz auf ihrer Facebookseite berichten, wurden die Tiere bereits am Mittwochmorgen in einer misslichen Lage auf einer Wassertreppe gesichtet, die von einem Biotop oberhalb der Saar zwischen Wawern und Kanzem zum Fluss führt. Von der Treppe kamen die Küken alleine nicht mehr weg.