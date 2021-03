Schule : Freiwilliges soziales Jahr an Grundschule Wiltingen

Wiltingen Junge engagierte Menschen zwischen 16 und 26 Jahren können sich an der Grundschule St. Martin in Wiltingen für ein Freiwilliges Soziales Jahr bewerben. Für ein Jahr arbeiten die Freiwilligen an einer Ganztagsschule mit, unterstützen die Lehrerinnen im Unterricht und bei der Aufsicht, betreuen die Kinder beim Mittagessen oder bei den Hausaufgaben, begleiten das Nachmittagsangebot und können gegebenenfalls sogar eine eigene AG anbieten.

Ein Freiwilliger erhält ein monatliches Taschengeld von 320 Euro sowie 20 Euro für Verpflegung, ist sozialversichert und nimmt an 25 Bildungstagen teil, in denen notwendiges Wissen und Kompetenzen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vermittelt werden.