Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken : Freud und Leid in Kastel-Staadt

Freud und Leid in Kastel-Staadt

Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken

Der Kuckuck, das Symboltier von Kastel-Staadt, erlebt auch in diesem Jahr eine Weiterentwicklung des Dorfes, wegen Corona aber langsamer als erhofft. Foto: Herbert Thormeyer

Kastel-Staadt Die Gaugemeinde fühlt sich von Corona zwar ausgebremst, will aber dennoch so viele Vorhaben wie möglich umsetzen.

Ebenfalls Corona-bedingt wahrscheinlich nicht umsetzbar ist die geplante Renovierung des Beckerbrunnens am Felsenpfad. Dieser soll mit einer internationalen Jugendgruppe (Infos unter: www.ibg-workcamps.org) zusammen mit freiwilligen Helfern aus der Gemeinde wieder in einen respektablen Zustand gebracht werden. Außerdem soll er einen neuen Rastplatz mit Ruhebänken und Tisch bekommen. Die Jugendgruppe würde für die Zeit im Bürgerhaus untergebracht und zusammen mit der Dorfjugend und Helfern das Projekt umsetzen. „Aber so, wie die Lage momentan ist, werden wir das aufs nächste Jahr verschieben müssen“, bedauert Schmitt.