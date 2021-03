Kommunales : Ein neuer Markt und Sorgen um das alte Bürgerhaus in Freudenburg

Freudenburg Der Gemeinderat in Freudenburg hat über neue Einkaufsmöglichkeiten im Ort sowie die Zukunft von Bürgerhaus und Kita beraten. Informiert wurde auch darüber, wie es um den Friedhof und das Projekt Trauerhalle steht.

Ein Norma-Markt soll sich an das vorhandene Gewerbegebiet in Freudenburg anschließen. „Die Ratsmitglieder haben den Bau noch nie in einer dreidimensionalen Darstellung gesehen“, sagt Alexander Lauterbach, Expansionsleiter des großen Lebensmittelhändlers aus Nürnberg, in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Beklagt wurde auch, dass die Verwaltungsspitze bislang an keiner Freudenburger Sitzung in dieser Legislaturperiode teilgenommen habe.

Der Freudenburger Ortsbürgermeister Alois Zehren geht mit der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell hart ins Gericht, was die Vorbereitung von Ratssitzungen betrifft. „Vor sieben Wochen habe ich die Tagesordnung bei den Fachabteilungen angemeldet. Seither gab es viele E-Mails und Telefonate, damit die heutige Sitzung überhaupt zustande kommt“, beklagte der Ortschef in der jüngsten Ratssitzung noch vor dem ersten Tagesordnungspunkt.

Eine lange Diskussion mit dem Bistum, ob denn nicht eine neue Trauerhalle in den Pfarrgarten gestellt werden könnte, wurde aus Trier mit einer Ablehnung beendet. Da das Gelände des ehemaligen Amtshauses neu gestaltet werden soll, muss eine neue Trauerhalle am Rand der Mauer auf dem Friedhof errichtet werden. 180 000 Euro stehen dafür im Haushalt. Mit einher gehen soll nach dem Wunsch eines Arbeitskreises dabei die gesamte Friedhofsgestaltung, die an einen kleinen Park erinnern könnte. Auch der Standort des Kriegerdenkmals ist ein Diskussionsthema in Freudenburg. Das Projekt wird in der nächsten Ratssitzung vorgestellt.