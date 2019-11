Das gab es noch nie: Demo in Saarburg

Kostenpflichtiger Inhalt: Fridays for Future

Unterwegs für das Klima: Vor allem Jugendliche demonstrieren in Saarburg. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Nicht nur etwas für Großstädte: Fridays for Future erstmals auch in Saarburg.

Am 29. November 2019 um 10 Uhr geschieht etwas historisches: Im leichten Nieselregen sammeln sich auf Initiative von Tim Kettenhofen (13) am Saarburger Heckingplatz mehr als 200 Teilnehmer, um für den Klimaschutz zu demonstrieren, das ist Saarburgs allererste Demonstration überhaupt (der TV berichtete).

Tim sagt: „Schon bald werden ganze Landstriche in Afrika unbewohnbar sein, das gibt eine Welle von Flüchtlingen. Das Klimapaket der Bundesregierung ist unzureichend, wir fordern entschlosseneres und schnelleres Handeln auch hier in der Region, wo beispielsweise in Wincheringen 40 000 Quadratmeter Naturbrache für ein Einkaufzentrum platt gemacht wurden.“