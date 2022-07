Änderung der Friedhofssatzung : Warum es in Konz bald mehr Rasenurnengräber gibt

Warum es in Konz bald mehr Rasenurnengräber gibt

Die schon für Urnenrasengräber freigelegte Fläche auf dem Friedhof St. Johann liegt unten an der Domänenstraße. Foto: Knopp Friedhelm

Konz Der Stadtrat Konz beschließt Satzungsänderungen für die Friedhöfe im Stadtgebiet – mit Folgen für St. Johann/Karthaus und ebenso auf Roscheid. Welche Änderungen dort nun anstehen.

Der Stadtrat Konz hat in seiner jüngsten Sitzung Änderungen der Friedhofssatzung beschlossen. Betroffen sind die Friedhöfe St. Johann/Karthaus und Roscheid. Besondere finanzielle Folgen müssen die Friedhofsnutzer nicht erwarten. Die Themen hatten bereits den Haupt- und Finanzausschuss passiert und lagen nun auf dessen Empfehlung dem Rat zur endgültigen Entscheidung vor.

Eine Fläche für die Gräber ist schon frei

Ein Besuch auf dem Friedhof unmittelbar an der Domänenstraße (K 134) zeigt, dass die Verwaltung schon „vorgelegt“ hat. Die bereits von abgelaufenen Grabstätten freigeräumte Fläche befindet sich im hintersten Bereich des Friedhofs. Sie liegt unten an der Domänenstraße in Richtung Trier.