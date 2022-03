Nahversorger : Frischemarkt in Beuren: Langjährige Betreiber suchen Nachfolger

Anita und Ludwig Welter sind in ihrem Frischemarkt im Beurener Bürgerhaus ein eingespieltes Team. Sie wollen aber auch noch ein wenig das Leben ohne Arbeit genießen. Foto: Herbert Thormeyer

Beuren Ludwig und Anita Welter haben ihren Frischemarkt in Beuren viele Jahre mit Leidenschaft betrieben. Nun wollen sie das Geschäft gern in jüngere Hände legen. Welchen besonderen Service der Laden bietet und was potenzielle Nachfolger erwartet.