Bildung : Frühlings-Workshops in der Volkshochschule Saarburg

Frühlings-Workshops in der Volkshochschule Saarburg

Saarburg Die Volkshochschule Saarburg bietet gleich mehrere außergewöhnliche Kurse an. So veranstaltet Maria Remy-Zeberer einen Pralinen-Workshop für Anfänger.

Der Kurs ist am Donnerstag, 19. März, von 18 bis 21 Uhr. Die Gebühr beträgt zwölf Euro. Hinzu kommen etwa 35 Euro Kosten für Lebensmittel.

Peter Strupp und Dietmar Schwarz vom Saarburger Forstamt laden ein zum gebührenfreien Workshop „Klimawandel“. Der erste Teil ist eine Wanderung mit dem Titel „Der Wald im Klimawandel“ am Freitag, 20. März, von 16 bis 19 Uhr. Die Strecke ist einen Kilometer lang. Der zweite Teil des Workshops ist eine Baumpflanzaktion, am Samstag, 21. März, von 9 bis 12 Uhr. Dann werden unter fachkundiger Anleitung Bäume gepflanzt. Beide Teile können unabhängig voneinander besucht werden. Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz am Walderlebniszentrum Trassem.