Für seine verkaufsoffenen Sonntage legt sich der Saarburger Gewerbeverband immer wieder voll ins Zeug. Der Saarburger Frühling wird diesmal besonders groß. Das hat mehrere Gründe.

E-Mobilität Zum einen wollte der Verband laut Christof Kramp diesmal den Fruchtmarkt miteinbeziehen hat dort eine Schau zum Thema E-Mobilität und erneuerbare Energien organisiert. Zu sehen sind E-Bikes, Photovoltaikanlagen, Elektro- und Hybridautos sowie E-Tankstellen. Dazu serviert der Viezhof Hunsicker aus Fisch seine Getränke.

Markt Zum andern haben sich für den Frühlingsmarkt, der nun die komplette autofreie Graf-Siegfried-Straße zwischen den Kreiseln am Alten Rathaus und dem Altstadttunnel füllt, jede Menge Aussteller gemeldet. Thomas Annen vom Vorstand sagt: „Die haben uns die Bude eingerannt. Viele kennen Saarburg durch den Goldenen Oktober.“ Der Frühlingsmarkt, der um 11 Uhr beginnt,umfasst diesmal rund 50 Stände. Angeboten werden unter anderem saisonales Kunsthandwerk, Bastelartikel, Schmuck und Laubsägearbeiten, aber auch Brot, Käse aus Kuh- und aus Ziegenmilch sowie andere regionale landwirtschaftliche Produkte.

Extras in den Läden Rote Teppiche werden am Sonntag die Besucher in die Geschäfte leiten, die von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Für die Kunden gibt es eine besondere Aufmerksamkeit: ein fleißiges Käthchen, das das ganze Jahr über blüht,

Genuss für Ohren und Gaumen Musik kommt am Sonntag von dem nicht nur in Saarburg wohlbekannten Trierer Singer/Songwriter Achim Weinzen. Wer es voluminöser mag, für den spielt der Musikverein Beurig um 17 Uhr sein Frühlingskonzert in der Stadthalle. Und wer es sich ansonsten gutgehen lassen möchte, kann in der Graf-Siegfried-Straße zwischen Wein, Sekt, Bier und Cocktails wählen. Zu essen gibt es Flammkucken, Bratwurst, Waffeln, Crepes und Kuchen.

Kinderanimation Rund um den Sparkassen-Parkplatz können sich die kleinen Besucher vergnügen. Ein Kinderkarussell dreht sich den ganzen Tag. Spaß und Spiel und Kinderschminken von gleich drei Kita-Fördervereinen sind ab 15 Uhr angesagt.

Parken und Shuttle Auf dem Cityparkplatz können die Besucher kostenfrei parken. Ein ebenfalls kostenfreier Pendelbus verbindet Handel und Handwerk. Er fährt die Passagiere vom Kreisel am Altstadttunnel zum Gewerbegebiet Irscher Straße, wo sich Landmaschinen Metrich und Eberharter Markisen präsentieren, weiter zum Gewerbegebiet Auf der Lay mit dem Unternehmen Blumen Kind. Von dort aus geht es zum Kreisel am Rathaus und wieder zurück.

Das Ein- und Aussteigen ist an jeder Station möglich. Autofahrer können also auch an der Peripherie parken und mit dem Bus in die Stadt hineinfahren.

Saarburg erwacht Zusammen mit dem Saarburger Frühling sind auch die anderen Saarburger Attraktionen wieder am Start. So öffnet das Mühlenmuseum an diesem Wochenende genauso wie die Sesselbahn zum Warsberg und die Sommerrodelbahn. Die Saison im Greifvogelpark mit Flugvorführungen hat bereits im März begonnen.