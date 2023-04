Einzelhandel Hermeskeiler Frühjahrsmarkt: Besondere Angebote mit viel Liebe und Herz

Hermeskeil · Die Händler auf dem Frühjahrsmarkt in Hermeskeil mit verkaufsoffenem Sonntag hatten Außergewöhnliches in ihren Auslagen. Rund 3000 Besucher kamen in die Stadt, um zu sehen und zu kaufen. Das sagen Händler und Gäste.

30.04.2023, 19:23 Uhr

32 Bilder Frühlingsmarkt Hermeskeil 32 Bilder

Von Herbert Thormeyer

Sie ist grün im Gesicht, trägt langen Rock und Schal. Den braucht sie auch, denn wer auf einem Besen reitet, kann sich ja schon mal verkühlen. Die Hexe, das Symbol der Walpurgisnacht zum 1. Mai, schwebt vor dem Hermes­keiler Rathaus. Sie ziert den Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, den der Hochwald Gewerbe Verband (HVG) organisiert hat. Hier geht es zur Bilderstrecke: Frühlingsmarkt in Hermeskeil