Trauerbegleitung : Frühstück für Trauernde an Heiligabend

Hermeskeil Die Arbeitsgemeinschaft Trauer des Ambulanten Hospiz Hochwald bietet ein Heiligabend-Frühstück für alle Menschen an, die um Verlorenes trauern und an diesem Tag nicht alleine sein möchten. Es findet am Dienstag, 24. Dezember, von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Ambulanten Hospiz in der Koblenzer Straße 6 in Hermeskeil statt.

