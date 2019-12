Weihnachten : Frühstück für Trauernde an Heiligabend

Hermeskeil „Es gibt im Jahreslauf besonders schwere Tage, wenn man jemanden verloren hat, den man sehr liebte. Der Heilige Abend ist solch ein Tag.“ – Die Trauer AG des Ambulanten Hospiz Hochwald bietet am Dienstag, 24. Dezember, von 10 bis 12 Uhr ein Heiligabend-Frühstück für alle Menschen an, die um Verlorenes trauern und an diesem Tag nicht alleine sein möchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Heiligabend-Frühstück beginnt um 10 Uhr in der Koblenzer Straße 6 in Hermeskeil.