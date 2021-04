Kostenpflichtiger Inhalt: FTTH-Technik : Neuer Anbieter für schnelles Internet im Hochwald - Bald Glasfaser bis ins Haus in Hermeskeil

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. In Hermeskeil, Gusenburg und Grimburg sollen demnächst Haushalte direkt ans schnelle Netz angeschlossenen werden - per Leitung bis ins Haus hinein. Foto: Sina Schuldt/dpa Foto: dpa/Sina Schuldt

Hermeskeil In der Stadt Hermeskeil starten bald Bauarbeiten für schnelleres Internet. Das Unternehmen UGG will Glasfaser-Anschlüsse direkt bis in die Häuser verlegen. Dasselbe steht in Gusenburg und Grimburg bevor. Was das für mögliche Kunden bedeutet und was die nächsten Schritte sind.