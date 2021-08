Tiere : Füchse mit Räude gesichtet: Was Hundehalter jetzt wissen sollten

Füchse mit Räude gesichtet: Was Hundehalter jetzt wissen sollten

Ruwer Im Landkreis Trier-Saarburg wurden vermehrt Füchse gesichtet, die von der Räude befallen sind. Hundehalter sollten deshalb in betroffenen Gebieten gut aufpassen.

Hundebesitzer im Bereich der Verbandsgemeinde Ruwer sind zur Vorsicht aufgerufen. Die Warnung ist aber auch wichtig für Hundebesitzer in weiter entfernten Gemeinden. Es besteht eine erhöhte Gefahr, dass Füchse die Räude auf den Hund übertragen.

In den vergangenen Wochen sind vermehrt Füchse mit Räudesymptomen im Bereich Ruwer gesichtet worden. Darüber informiert aktuell das Landratsamt Trier-Saarburg. Das bedeutet eine Ansteckungsgefahr für Hunde. Im Sprachgebrauch taucht das Krankheitsbild vor allem durch den Ausdruck „räudiger Hund“ auf. Diese Bezeichnung für ein verwahrlost aussehendes Tier mit schlechtem Fell geht direkt auf die sichtbaren Folgen der Räude zurück.

Was ist die Räude und welche Symptome zeigen Hunde?

Wie wird die Räude vom Fuchs auf den Hund übertragen?

Die Übertragung der Räude geschieht in der Regel durch direkten Hautkontakt mit einem betroffenen Tier. Auf diese Art können die Milben auch von einem Hund auf den anderen überspringen.

Der Landkreis Trier-Saarburg informiert deshalb nach den Sichtungen in Ruwer über die Empfehlungen des Veterinäramts:

Erkrankte Füchse tauchen oft in der Nähe von menschlichen Siedlungen auf, da sie dort leichter an Nahrung gelangen. Es besteht daher die Gefahr, dass Hunde auch in städtischen Gebieten einem Fuchs mit Räude begegnen.