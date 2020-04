Kostenpflichtiger Inhalt: Drei Bewohner im Krankenhaus : Fünf Corona-Fälle in Seniorenzentrum in Kell am See bestätigt (Update mit Video)

Kell am See Im Seniorenzentrum im Hochwaldort Kell am See gibt es mehrere nachgewiesene Covid-19-Infektionen. Drei Heimbewohner werden derzeit im Corona-Krankenhaus in Trier behandelt. Doch es gibt auch gute Nachrichten.



Im DRK-Seniorenzentrum in Kell am See haben sich fünf Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der rheinland-pfälzische Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes, Träger der Einrichtung im Hochwald, am Mittwoch auf TV-Nachfrage. Auch das Gesundheitsamt Trier-Saarburg erklärt, eine entsprechende Mitteilung erhalten zu haben. Demnach würden momentan drei der betroffenen Bewohner im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier stationär behandelt. Zwei weitere infizierte Bewohner seien isoliert und befänden sich weiterhin im Seniorenzentrum.

Michael Pauken, der Leiter der Einrichtung in Kell, sagt am Mittwochnachmittag: „Wir sind ein Stück weit ratlos, woher diese Infektionen kommen.“ Das Seniorenzentrum – alle 68 Betten sind derzeit belegt – sei bereits vor einigen Wochen für jegliche Besucher von außerhalb der Einrichtung geschlossen worden, sagt Pauken. Seit drei Wochen seien nicht einmal mehr Therapeuten ins Haus gelassen worden. Bei den Mitarbeitern erfolgte Corona-Tests seien allesamt negativ gewesen.

Am Donnerstag vor Ostern, teilt Pauken mit, habe eine Bewohnerin Fieber gehabt, ansonsten aber keine weiteren Symptome gezeigt. Als am Samstag bei zwei weiteren Bewohnern Fieber aufgetreten sei, habe man ein mobiles Corona-Test-Team aus Wittlich gerufen, um die Betroffenen einem Test auf Covid-19 zu unterziehen. Am Montag seien dann die drei positiven Ergebnisse übermittelt worden.

Auf Eigeninitiative habe das Seniorenzentrum daraufhin alle Bewohner und die 70 Mitarbeiter getestet. Die gute Nachricht laut Pauken: „Am Mittwoch waren alle Testergebnisse da. Bei zwei weiteren Bewohner war das Ergebnis positiv, alle anderen waren zum Glück negativ.“

Da die betroffenen Bewohner alle im unteren Wohnbereich untergebracht waren, stehe dieser nun komplett unter Quarantäne, sagt Pauken. Mit Schutzkleidung sei das Seniorenzentrum gut versorgt: „Wir haben uns schon vor vielen Wochen darauf vorbereitet. Das Schutzmaterial ist in entsprechender Anzahl vorhanden und reicht vollkommen aus“, sagt der Heimleiter. Er betont, dass die Rotkreuz-Gemeinschaft jederzeit aushelfen könne. Ihm und allen Mitarbeitern sei bewusst gewesen, dass sie jederzeit von Infektionen betroffen sein könnten. Entsprechend hoch seien die Schutzvorkehrungen: „Alle Mitarbeiter arbeiten ausschließlich mit Schutzkleidung und Masken. Personal mit Krankheitssymptomen ist derzeit nicht im Dienst, sondern zu Hause“, sagt Michael Pauken.

Elisabeth Geurts, Pressesprecherin des DRK-Landesverbands Rheinland-Pfalz, ergänzt: „Bereits vor vier Wochen wurde das Seniorenzentrum in Kell für Besucher geschlossen. Eine weitere Vorkehrung war eine interne Kontaktsperre zwischen den beiden Wohngruppen. Somit bleiben Bewohner und Pflegepersonal nur auf ihrem jeweiligen Wohngruppenbereich. Die Hygienemaßnahmen wie Handhygiene, Nies- und Hustenetikette sind für das DRK-Seniorenzentrum selbstverständlich.“ Nach Bekanntwerden der Infektionen bei fünf Bewohnern werde ab sofort zweimal am Tag bei allen Bewohnern Fieber gemessen. Zudem werde bei allen der Sauerstoffgehalt im Blut geprüft.