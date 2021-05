Bildung : Förderpreise für drei Projekte vom Gymnasium Hermeskeil

Dennis Weber, Matthias Elwert, Justus Hüther, Maximilian Schaaf, Marc Bauch, Filialdirektor Christian Müller und Karina Wahlen (von links) vor der Sparkasse in Hermeskeil. Foto: Sabrina Breuer

Hermeskeil Große Freude am Gymnasium Hermeskeil: Drei Projekte, die in der dortigen„Jugend forscht“-AG entstanden, wurden mit dem Förderpreis der Sparkassen in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die Preise sind mit jeweils 250 Euro dotiert.

Die ausgezeichneten Projekte stammen aus verschiedenen Fachbereichen: Justus Hüther und Maximilian Schaaf haben einen Reinigungsroboter entwickelt, der mit einem ersten Preis prämiert wurde. Matthias Elwert und Dennis Weber beschäftigten sich mit mathematischen Knobelaufgaben, sogenannten magischen Sternen. Elvira Berkmiller programmierte ein interaktives Strategiespiel, das aus mehreren Schwierigkeitsstufen besteht.

Die Sparkassen in Rheinland-Pfalz fördern in jeder Wettbewerbsrunde von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb Projektideen mit einem besonderen Förderbedarf oder einem herausragenden Engagement. Die drei Projekte wurden von einer Fachjury ausgewählt. Die aktuelle Wettbewerbsrunde neigt sich mit dem Bundeswettbewerb dem Ende zu. Die Vorbereitungen für die neue Runde von „Jugend forscht“ laufen bereits.