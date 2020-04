Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Tödlicher Beginn der Motorradsaison

Das Auto schwer beschädigt, das Motorrad vollkommen zerstört. Der 56-jährige Fahrer der Maschine hat den Unfall am Sonntag auf der B 268 bei Pellingen nicht überlebt. Foto: Wilfried Hoffmann

Saarburg/Pellingen/Bescheid Fünf Biker sind innerhalb von fünfeinhalb Wochen im Bereich Konz, Saarburg, Kell und Hermeskeil bei Unfällen ums Leben gekommen. Der TV beschreibt die Ursachen für die Häufung der schweren Unfälle.

Kaum passte das Wetter dieses Jahr, begann eine tödliche Serie von Motorradunfällen. Die Polizeiinspektionen Hermeskeil und Saarburg beklagen in ihren Zuständigkeitsbereichen fünf tote Zweiradfahrer innerhalb von fünfeinhalb Wochen. Die tödliche Serie beginnt am 17. März. Ein 30-Jähriger kommt mit seiner Maschine von der B 51 bei Taben-Rodt ab, prallt gegen die Leitplanke und stirbt. Gleich zwei Menschen sterben am Sonntag, 5. April, als ein Roller- und ein Motorradfahrer (46 und 56) bei Bescheid auf einer Geraden zwischen zwei Kurven frontal zusammenstoßen. Zwei weitere tödliche Motorradunfälle ereignen sich in diesem Monat auf der B 268, auch bekannt als Pellinger Straße. Am 17. April zieht ein Motorradfahrer laut Polizeiangaben zwischen Pellingen und Steinbachweier an einem Auto vorbei. Der 29-Jährige gerät ins Schleudern und stürzt. Trotz Reanimationsversuchen stirbt er. Die jüngste Tragödie ereignet sich am vergangenen Sonntag. Da übersah laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein 58-jähriger Autofahrer wohl einen 56-jährigen Motorradfahrer beim Linksabbiegen in einen Feldweg. Alle fünf getöteten Motorradfahrer kommen laut Polizei aus dem Saarland.

Neben diesen Unfällen haben die Polizeiinspektionen Hermeskeil und Saarburg sechs weitere Unfälle registriert, an denen Motorradfahrer beteiligt waren (fünf im Bereich Konz/Saarburg, einer im Bereich Hermeskeil/Grimburg). Nur bei zwei dieser Unfälle wurde laut Angaben der Polizei niemand verletzt.

Info Neue Regeln in der Straßenverkehrsordnung Foto: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) Am Diens­tag ist die neue Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung (StVO) in Kraft getreten. Sie sieht deut­lich hö­he­re Buß­gel­der und här­te­re Stra­fen für Ver­stö­ße vor, et­wa beim Durch­fah­ren von Ret­tungs­gas­sen, für Par­ken auf Geh- und Rad­weg und für zu schnel­les Fah­ren. Bis­her muss­ten Ra­ser, die das Tem­po­li­mit au­ßer­halb von ge­schlos­se­nen Ort­schaf­ten um mehr als 41 Kilometer pro Stunde über­schrit­ten hat­ten und er­wischt wur­den, den Füh­rer­schein für ei­nen Mo­nat ab­ge­ben. Jetzt droht das Fahr­ver­bot be­reits bei ei­ner Über­schrei­tung ab 26 Stun­den­ki­lo­me­tern. Wer bis zu zehn Kilometer pro Stunde zu schnell un­ter­wegs ist, dem droht ein Buß­geld von 10 Eu­ro (in­ner­orts) und 20 Eu­ro (au­ßer­orts). Bei ei­ner Über­schrei­tung des Tem­po­li­mits von 11 bis 15 Kilometern pro Stunde be­trägt das Buß­geld ab so­fort 50 und 40 Eu­ro. Bei einer Über­schrei­tung des Tem­po­li­mits um 16 Kilometer pro Sunde droht ein Punkt in Flens­burg. Zu schnel­les Fah­ren war im ver­gan­ge­nen Jahr in der Re­gi­on die zweit­häu­figs­te Un­fall­ur­sa­che. Fast je­der fünf­te Un­fall (2719), bei de­nen Men­schen ver­letzt wur­den, ging auf das Kon­to von Ra­sern (der TV berichtete). Die Novellierung der STVO beinhaltet auch ein neues Verkehrsschild, das Motorradfahrer betrifft. Das bisherige Zeichen für ein Überholverbot – ein rotes und ein schwarzes Auto nebeneinander im roten Kreis – schließt Zweiräder, egal ob motorisiert oder nicht, nicht ein. Das bedeutet, dass Autos bislang Motorräder in Überholverbotszonen überholen durften, wenn sie den Sicherheitsabstand eingehalten haben. Das neue Schild (siehe Foto) verbietet es mehrspurigen Fahrzeugen, Fahr- und Motorräder zu überholen. Das Schild soll an Engstellen, Gefällen und Steigungen aufgestellt werden. Bei Nichtbeachtung drohen 150 Euro Bußgeld.

Angesichts der jungen Motorradsaison sind die Zahlen – vor allem der tödlichen Unfälle – besorgniserregend. Zum Vergleich: Zu diesem Zeitpunkt hat die Polizei im Vorjahr zwar genauso viele Motorradunfälle in diesem Bereich gezählt, aber es gab keinen einzigen toten Motorradfahrer. Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, weist nur darauf hin, dass ein Motorradfahrer am 25. April 2019 verunglückt und 35 Tage später an den Folgen der Verletzungen gestorben sei. Die Häufung der tödlichen Unfälle in seinem Bezirk mache ihn betroffen, sagt Lahr auf TV-Anfrage. Die dramatischen Folgen eines solchen Unfalls ließen sich „anhand der neutralen Betrachtung nicht überblicken, hinter jeder statistischen Zahl stehen jeweils menschliche Schicksale“, sagt er.

Johannes Merges von der Polizei in Hermeskeil und Verkehrssicherheitsberater Stephan Wagner von der Polizei in Saarburg äußern sich auf TV-Anfrage zu den Unfallursachen. Laut Merges sind Motorradunfälle einerseits „stark witterungsabhängig. Wegen des eher milden Winters und Straßenverhältnissen, die bereits früh im Jahr das Bewegen eines Motorrades zuließen, nehme der Motorradverkehr entsprechend früh zu. „Damit steigt natürlich auch latent die Häufigkeit von Unfällen mit Zweirädern“, sagt Merges.

Zweitens sei die Lage stark geprägt von der saisonalen Zulassung der Motorräder. Die Maschinen würden oftmals vom 1. März oder 1. April beginnend bis in den Spätherbst angemeldet. Eine vier- bis fünfmonatige Pause pro Jahr führe „zu Einbußen bei den Fahrern/-innen in Bezug auf Fahrpraxis und Handling mit ihren Maschinen“.

Wagner sagt: „Oftmals spielen mehrere Ursachen gemeinsam eine Rolle, so dass eine klare Trennung nicht immer möglich ist. So kann zum Beispiel ein Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes mit gleichzeitig überhöhter Geschwindigkeit unfallursächlich sein. In diesen Fällen wird nur eine Hauptunfallursache dargestellt.“ Konkret auf die Unfälle im Dienstbezirk der PI Saarburg sieht er bei vier Unfällen die Ursache in nicht angepasster Geschwindigkeit. Die Bilanz dieser Unfälle laut Wagner: Zwei tote, ein schwer- und ein leichtverletzter Motorradfahrer sowie ein leichtverletzter Autofahrer. Dass zurzeit zum Teil zu schnell gefahren wird, kann laut PI-Leiter Harald Lahr auch daran liegen, dass wegen der Covid-19-Pandemie weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Allgemein sagt Lahr: „Wenn die Verkehrsdichte abnimmt, animiert das dazu, höhere Geschwindigkeiten zu fahren.“ Da seien Kontrollen und Bußgelder ein Mittel zum Gegenwirken (siehe Info). Die Ursache des dritten tödlichen Unfalls im Bezirk der Saarburger Polizei war laut Polizei fehlerhaftes Abbiegen. Die anderen, nicht tödlichen Motorradunfälle, seien durch eine Vorfahrtsverletzung, zu geringen Sicherheitsabstand und ein rückwärts fahrendes Auto verursacht worden, erklärt die Polizei.

Es lässt sich festhalten, dass Unfälle durch eigene Fahrfehler von Motorradfahrern oder technische Defekte zustande kommen können. Die Biker können aber auch Opfer von Fahrfehlern anderer werden, unter anderem, wenn ein Autofahrer sie übersieht. Deshalb wird hochwertige Schutzkleidung in auffällig leuchtenden Farben mit Protektoren an Rücken, Ellenbogen und Knien empfohlen. Einige Motorradfahrer ziehen inzwischen auch einfach eine Warnweste über ihre (oft dunkle) Jacke an.

So sieht das neue Überholverbotsschild aus. Foto: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)