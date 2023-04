Windkraft Der grüne Strom soll in der Region bleiben

Zeit, dass sich was dreht auf dem Zerfer Schneeberg: 69 Millionen Kilowattstunden sauberer Strom soll jährlich von dort kommen. 41.000 Menschen in der Region könnten so in ihren Wohnungen und Häusern versorgt und dabei die Freisetzung von 46.000 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden, rechnet der Investor, Abo Wind aus Wiesbaden, auf seiner Internetseite vor.