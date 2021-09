Freizeit : Fünfter kulinarischer Nachtmarkt in Saarburg

Foto: TV/Station K

Saarburg (red) Station K veranstaltet am Samstag, 4. September, den fünften Kulinarischen Nachtmarkt in Saarburg. Im „Ländchen“ erwarten die Besucher ab 16 Uhr verschiedenen Köstlichkeiten. Gekochtes Rindfleisch mit Meerettichsauce und Bratkartoffeln, Bratkartoffen mit Kräuterschmand, Burger mit regional gefertigten Brötchen und Burgerpatties, Flammkuchen in verschiedenen Varianten, Wildbratwurst, gegrillte Nackensteaks, Bratwurst, Pommes Crepes und vieles mehr wird es dann geben.

