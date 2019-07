Schulen : Topfit als Team im nassen Element

Hermeskeil Fünftklässler der IGS Hermeskeil haben beim traditionellen Schwimmfest ihrer Schule in verschiedenen Disziplinen die „Schwimmklasse 2019“ ermittelt.

Die La-Ola-Welle ging bei der Siegerehrung durch die Reihen der Fünftklässler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hermeskeil. Mit der Welle feierten die Schüler ihre eigene Leistung und die ihrer Mitschüler beim traditionellen Schwimmfest der Jahrgangsstufe 5 der IGS im Hermeskeiler Freibad. In verschiedenen Wettkämpfen ermittelten die jüngsten Schüler der Schule die beste „Schwimmklasse“, ein Wettkampf, der bis zur letzten Disziplin spannend und fair verlief. Schwimmen war im ersten Schuljahr der „Kleinsten“ der IGS-Hermeskeil die dominierende Sportart im Sportunterricht. In der kalten Jahreszeit erlernten die Fünftklässler im Hallenbad das Schwimmen oder verbesserten sich in den einzelnen Schwimmstilen und gingen somit gut vorbereitet in den sportlichen Höhepunkt des Schuljahres, das Schwimmfest.