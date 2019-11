Ehrenamt : Für den Ernstfall gut vorbereitet

Tawern Feuerwehren Tawern und Mannebach retten bei ihrer Übung Menschen aus der Kita.

Das Szenario: Bei Reinigungsarbeiten kommt es zu einer Rauchentwicklung. Arbeiter setzen einen Notruf ab. Um 18.30 Uhr schrillen die Sirenen in Tawern und Mannebach. Kurze Zeit später trifft das Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr Tawern am Kindergarten ein. Sofort wird ein Atemschutztrupp auf die Suche nach vier vermissten Personen geschickt. Die Suche ist in dem weitläufigen, verwinkelten Gebäude nicht einfach. Ein zweiter Atemschutztrupp zieht los.