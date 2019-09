Jugendzentrum Saarburg : „Es gibt Bedarf für mehr Angebote“

Saarburg Für wen das Jugendzentrum gedacht ist und wie junge Leute heute drauf sind.

Ein Grund für die Defizite der Jugendlichen sieht Maron darin, dass viele Eltern die Erziehungsaufträge an Schulen oder auch die Fürsorge abgeben würden. Bei den schwer erreichbaren Jugendlichen treffe dies in besonderem Maße zu. Die Wissenschaft spricht laut Maron von hohem Selbstoptimierungsdruck (in der Schule, beim Aussehen und Posten in sozialen Netzwerken), großem Schuldruck und immer größerer Unsicherheit, was Lebensentscheidungen angeht in einer immer komplexeren Welt. Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein nähmen ab. Auch die Widerstandsfähigkeit sei geringer. „Es fehlt an vielen wichtigen Dingen. Diese neue Entwicklung ist erschreckend“, sagt Maron. Und gerade deshalb sei Jugendarbeit so wichtig. Maron: „Sie gibt Möglichkeiten zur Entwicklung ohne Bewertung, gibt Räume zum Ausprobieren und fördert die Selbstwerdung ohne Druck.“ Viele Jugendliche versuchten den Druck mit Hilfe von Drogen wegzuschieben. Auch dem wolle Jugendarbeit entgegenwirken.