Freie Wählergemeinschaft FWG-Urgestein verlässt Konz nach 30 Jahren

Hermann-Josef Momper ist 70 Jahre alt und eigentlich Saarburger. Trotzdem ist er seit Jahrzehnten einer der maßgeblichen Köpfe der Kommunalpolitik in Konz. Doch wie kommt es dazu? Seit 1979 lebt er mit seiner Familie in Konz-Oberemmel, dem Heimatort seiner Frau. In der dortigen FWG hat auch seine politische Karriere begonnen. Ab 1994 ist Momper Vorsitzender der Konzer FWG. Und seit der Kommunalwahl am 12. Juni 1994 prägt er die Politik der Stadt Konz maßgeblich mit. Denn in diesem Jahr zieht mit der FWG erstmals neben CDU, SPD und FDP eine weitere Fraktion in den Konzer Stadtrat ein. An CDU und SPD, die jeweils 13 Sitze haben, kommt die als Verein gegründete Gruppierung nicht heran. Aber mit vier Sitzen hat die FWG doppelt so viele wie die FDP. In den Folgejahren wächst der Erfolg.