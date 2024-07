Ein spätes Erstlingswerk Autor aus Kell am See schreibt Mafia-Krimi

Kell am See · Der in Kell am See lebende T. Johannes Schehl hat eine bewegte Lebensgeschichte mit vielfältigen kulturellen Aktivitäten hinter sich. Jetzt hat er einen Mafia-Roman mit dem Titel „Gangster, Gift und Gier“ geschrieben. Welche Werte den Autor antreiben und wie sich das im Buch wiederfindet.

08.07.2024 , 07:46 Uhr

Der Autor und seine Muse: T. Johannes Schehl und seine Frau Rita im Garten ihres Hauses in Kell am See. Foto: Dirk Tenbrock

Von Dirk Tenbrock