GRIMBURG : „Ihr Grimburger seid ökohuman!“

GRIMBURG Gartenexpertin Heike Boomgaarden verteilt beim Festvortrag zur 25. Staudenbörse viel Lob – und unterbreitet einen kreativen Vorschlag.

Staunend hören rund 50 Gartenfreunde etwas über „Zauber- und Hexengärten“ und die Erklärung, dass Hexana von der Wortbedeutung her den Übergang zwischen realer und spiritueller Welt beschreibt. „Was sie hier schon 25 Jahre lang praktizieren, wird anderswo in Deutschland gerade wiederentdeckt“, beglückwünscht Boomgaarden den Grimburger Arbeitskreis. Über die Staudenbörse werde die Vielfalt des Lebens in die Gärten zurückgeholt – im Gegensatz zu den Steingärten, die Leben verbannten. „Pflanzen kühlen im Sommer, Steine nicht.“ In Grimburg werde die Tür zur Natur wieder geöffnet. „Im Garten arbeiten heißt angesichts des Klimawandels, für die Zukunft zu arbeiten.“ Stauden hielten den Boden feucht, böten den Insekten Nektar und die Möglichkeit zu überwintern.