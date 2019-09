Natur : Gartenführung auf dem Energie- und Naturpfad in Mannebach

Mannebach Eine Gartenführung der besonderen Art startet am Sonntag, 8. September, um 13 Uhr in Mannebach. Auf der Führung über den 3,5 Kilometer langen Mannebächer Energie- und Naturpfad gibt es an zwölf verschiedenen Stationen Interessantes und Spannendes zu entdecken.

Unter anderem geht es zu den Streuobstwiesen und der Bienenweide, zum Dorfkern, zum Aussichtspunkt Hunsrück-Eifel, und die Biomasseheizzentrale wird kurz besichtigt.