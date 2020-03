Kulinarikwochen in der Region Saar-Hunsrück : Gastronomen bieten bei Bettsäächertagen Leckeres aus Löwenzahn

Schillingen/Trassem/Losheim am See Rund ein Dutzend Betriebe aus der Saar-Hunsrück-Region tischen vom 7. bis 22. März bei den Bettsäächertagen auf.

(red) Eines der bekanntesten Wildkräuter unserer Region ist der Löwenzahn. Im Frühjahr wird er im Hochwald und an der Saar auch wegen seines hohen Gehalts an Vitaminen und Mineralstoffen in vielen Küchen verwendet. Serviert wird der Löwenzahn traditionell als Salat, aber auch immer häufiger in Pestos, Smoothies oder in Kombinationen mit Speck, Fisch und gekochten Eiern.